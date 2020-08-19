Празднование при коронавирусе: для безопасности гостей президентского приема будут введены особые правила

Пресс-секретарь президентской канцелярии Майлин Аасмяэ сообщила Rus.Postimees, что число приглашенных на прием в Розовый сад будет таким же, как и в прошлом году, но были внесены некоторые изменения, чтобы все гости могли чувствовать себя в безопасности.

«На этот раз ворота Розового сада будут открыты для гостей значительно раньше, чтобы распределить время их прибытия. Мы также запланировали мероприятие на значительно большей площади, то есть будет использоваться весь Розовый сад, где будут отдельные зоны с сидячими местами, - рассказывает Аасмяэ. - Кроме того, чтобы избежать скоплений людей в одном месте, мы отказались от палаток и поэтому просим одеваться в соответствии с погодными условиями».

Пресс-секретарь президентской канцелярии уточнила, что на месте будут pop-up станции для дезинфекции, а организатор кейтеринга учтет все необходимые требования — закуски будут предлагать отдельными порциями, а во избежание очередей официанты будут выдавать еду и напитки на руки.