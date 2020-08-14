Полицейский рейд: в магазинах Нарвы и Силламяэ продавали алкоголь и табак несовершеннолетним

11 августа сотрудники Нарвского отделения полиции провели контрольные закупки в двух магазинах Нарвы, целью которых было выяснить, проверяют ли продавцы магазинов документы при приобретении алкоголя. К сожалению, нарушения были зафиксированы в обоих магазинах – в одном магазине несовершеннолетнему был продан алкоголь, а в другом – табак.

По словам участкового полицейского Нарвского отделения полиции Михаила Савосто, для магазина, продавшего несовершеннолетнему алкоголь, это стало повторным нарушением. «Совсем недавно, когда полиция проводила такую же контрольную закупку, этот магазин совершил аналогичное нарушение. Поскольку магазин не учится на своих ошибках, мы вынуждены были отправить в городскую управу докладную с пожеланием ограничить в этом магазине продажу алкогольной продукции. Другому магазину, где несовершеннолетнему был продан табак, сделано предписание», – сказал Савосто.

Помимо Нарвы, 13 августа сотрудники Нарвского отделения полиции провели контрольную закупку в Силламяэ. К сожалению, в этот раз были выявлены нарушения в трех из четырех посещенных магазинах, где несовершеннолетние пытались купить алкоголь. Магазинам, где были выявлены нарушения, сделали предписания.