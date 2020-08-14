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Британия вводит 14-дневный карантин для приезжающих из Франции и Нидерландов. Соблюдать карантин будут обязаны в том числе и граждане Британии, возвращающиеся из этих стран. Такие меры были приняты в связи с ростом случаев заболевания Covid-19 в Нидерландах и Франции.

Число госпитализаций с Covid-19 в Британии пошло на спад Getty Images Число госпитализаций с Covid-19 в Британии пошло на спад

Число заражений коронавирусом в мире приближается к 21 миллиону. Из-за роста случаев заболевания в Европе Британия вводит 14-дневный карантин для приезжающих из Франции, Нидерландов и Мальты. Соблюдать карантин будут обязаны в том числе и граждане Британии, возвращающиеся из этих стран. Локдаун продлен также в Новой Зеландии.

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Британия: карантин для приезжающих из Франции и Нидерландов

очередь на поезд "Евростар" Getty Images Из-за новых карантинных мер многие британцы отменяют отпуска

Утро пятницы началось с новостей, шокировавших Британцев, собиравшихся в отпуск на континент.

Министр транспорта Британии Грант Шэппс заявил, что Лондону ничего не остается как ввести карантин для приезжающих из европейских стран с высокой заражаемостью - Франции и Нидерландов. Также 14-дневный карантин с 4:00 утра (по Лондону) 15 августа вводится для прибывающих из Монако, Мальты, с островов Теркс и Кайкос, и с острова Аруба. С конца июля двухнедельный карантин обязаны отсидеть приезжающие из Испании.

Сейчас во Франции, по оценкам министра транспорта, находятся около 160 тысяч тысяч туристов из Британии. После объявления о карантине цены на пятничные рейсы из Франции в Британию заметно выросли, а доступных билетов почти не осталось.

Рост числа заражений во Франции и Нидерландах

Франция уже выразила сожаление по поводу решения Лондона и дала понять, что готова к ответным мерам. Сейчас во Франции наблюдается рост заболеваемости Covid-19, каждый день регистрируется порядка 2000 новых случаев заболевания.

Вечером в четверг власти Франции объявили о 2669 новых случаях заражения и о росте числа пациентов с Covid-19 в больницах.

В Нидерландах сейчас регистрируется около 600 случаев новых заражений ежедневно. Власти объясняют, что основное число заражений (до 70%) связано с частными вечеринками и торжествами.

нидерланды, пляж, восьмое августа Getty Images Пляжи Нидерландов на прошлой неделе выглядели так

Также многие молодые люди легкомысленно относятся и почти не соблюдают ограничения, которые еще продолжают действовать в стране, подчеркивают власти Нидерландов.

По словам министра транспорта Британии, перед любой страной, где регистрируется более 20 новых заражений на 100 тысяч населения, встает вопрос о необходимости введения карантина. Сейчас в самой Британии этот показатель составляет 18,5.

Число пациентов с Covid-19 в больницах Англии в июне и июле пошло на спад, несмотря на локальные вспышки заболеваемости.

Число новых случаев заражения в целом по Британии снова начало расти в середине июля. Но большая часть заражений приходится на молодых людей, которым гораздо реже требуется госпитализация. Кроме того, как отмечают ученые, рост новых случаев, возможно, связан в том числе и с ростом числа тестов.

В Британии число вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным, остается на уровне 0,8 - 1. Темпы распространения инфекции остаются отрицательными, на уровне -1% -4%, сообщили власти страны в пятницу. Однако, как уточнили в правительстве, такие показатели свидетельствуют о начале роста числа инфицированных.

В новозеландском Окленде продлили карантин

очередь в окленде Getty Images

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о продлении карантина в городе Окленд до 12 дней, после того как число заражений там вызросло до 29. В Окленде со среды, 12 августа, введен третий уровень опасности из четырех возможных, тогда как во всей остальной стране объявлен второй уровень.

Третий уровень эпидемиологической опасности предполагает закрытие кинотеатров, ресторанов, музеев, библиотек. Жители по возможности должны работать из дома, для детей предусмотрено дистанционное обучение.

В Новой Зеландии за все время пандемии не было значительных вспышек Covid-19, на протяжении 102 дней в стране не регистрировалось ни одного случая заражения внутри станы. Однако на этой неделе за один день в Окленде было выявлено сразу 14 заболевших, один из которых был приезжим.

Изначально было объявлено о введении трехдневного карантина в городе. Население Окленда составляет 1,5 млн человек.

Польша: первая рецессия за 30 лет

Польская экономика впервые за последние 30 лет погрузилась в рецессию, об этом свидетельствует данные государственного статистического бюро страны.

Во втором квартале экономика Польши из-за пандемии и карантинных мер сократилась на 8,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В первом квартале нынешнего года - еще на 0,4%. Отрицательная динамика в течение двух кварталов подряд - это формальное определение рецессии.

В экономический кризис 2008-2009 годов Польша была единственной страной ЕС, которой удалось избежать кризиса.

По прогнозам Польского экономического института, в третьем и четвертом квартале нынешнего года экономика страны будет постепенно восстанавливаться.

Однако перед этим предстоит падение. Согласно прогнозам правительства, снижение ВВП Польши по итогам 2020 года составит 3,4. До пандемии правительство рассчитывало на рост в 3,7%. Согласно прогнозам Европейской комиссии, в 2021 году экономика Польши вырастет на 4,1%.

КНДР отменила локдаун в Кэсоне

в северной корее проверяют температуру у женщины перед входом в автобус Getty Images

Северная Корея заявила о завершении трехнедельного локдауна в городе Кэсон. Карантин в пограничном городе был введен в конце июля, когда власти сообщили, что первый случай коронавируса в стране занес перебежчик, вернувшийся из Южной Кореи.

КНДР первой в мире - еще в январе - объявила о закрытии границ в связи с эпидемией. В стране были введены карантинные меры. Как утверждали власти страны, ни одного случая заболевания Covid-19 до возвращения перебежчика в стране зарегистрировано не было. Однако эксперты сомневаются в этом.