Галерея ⟩ Тарту и Таллинн стали ближе: открылось движение на новом четырехполосном отрезке шоссе

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций, отметив, что теперь расстояние от Таллинна до Тарту по шоссе составляет 181 километр вместо прежних 184.

Если ехать по новому участку шоссе с максимально разрешенной скоростью 110 км/ч, то время в пути от Тарту до Таллинна сократится на шесть минут, а если со скоростью 90 км/ч, то на три минуты. На новом отрезке дороги еще ведутся завершающие работы, поэтому максимальную скорость на нем развивать пока рано.

Ведомство сообщило также, что строительство участка от Козе до Арду обошлось в 50,7 млн евро и от Арду до Выыбу в 38 млн евро, суммарная стоимость нового отрезка шоссе 88,7 млн евро.

«Наряду с новыми условиями для движения новый четырехполосный отрезок шоссе Козе-Выыбу позволит приблизить Таллинн к Тарту, а в масштабах всей Эстонии — сберечь миллионы евро за счет повышенной безопасности движения и снижения расходов самих автомобилистов», - отметил министр экономики Таави Аас.

«Можно без преувеличения сказать, что это один из крупнейших строительных объектов со времени восстановления независимости Эстонии, которым теперь могут пользоваться участники движения, - добавил генеральный директор шоссейного департамента Прийт Саук. - В первую очередь мы обращаем внимание на то, чтобы новый участок шоссе был безопасным».

Поскольку максимальная скорость движения по шоссе высока, на него не разрешен выезд медленных видов транспорта — тракторов и велосипедов. Им для проезда открыто старое шоссе Таллинн-Тарту.

На отрезке шоссе впервые применена система распознавания диких животных, предупреждающая водителей об опасном приближении лесных обитателей к дороге. В частности, система способна распознавать передвижение не только лосей и косуль, но и менее крупных диких зверей — лис, кабанов и других.

Для животных созданы специальные места пересечения шоссе, а специальные датчики фиксируют приближение зверей к дороге и передают информацию электронным дорожным знакам, на которых оперативно высвечивается предупреждение и снижается скорость движения.

Кроме того, на отрезке шоссе построены два экодука, по которым лесные звери могут безопасно переходить дорогу — и оборудованы специальные проходы для мелких животных, земноводных и пресмыкающихся. На всем протяжении отрезка Козе-Выыбу по обе стороны дороги установлена ограда от лесных животных.

Предусмотрены условия отдыха участников движения — на отрезке шоссе оборудованы три стояночных площадки, на которых дети могут поиграть, взрослые позаниматься на тренажерах. Остановки оборудованы также туалетами.