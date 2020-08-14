Задержанный в Беларуси гражданин Эстонии освобожден

Гражданин Эстонии Эдгар Башмаков, задержанный во время демонстрации в Минске в четверг, был освобожден в пятницу после полудня.
Пресс-секретарь МИД Пия Куузик сообщила BNS, что гражданин Эстонии был освобожден в пятницу в три часа дня. «Больше информации у министерства нет», - сказал он.
По данным Postimees, 30-летний Башмаков родом из Пярну, однако позже жил в Великобритании и Финляндии.
В четверг Министерство иностранных дел подтвердило, что МИДу известно о задержании гражданина Эстонии в Беларуси и что министерство находится в прямом контакте с его родственниками.
В Беларуси около 7000 протестующих были задержаны в ходе акций протеста после воскресных выборов, сотни получили ранения, а силы безопасности используют все более жестокие методы для подавления протестов.