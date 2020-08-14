Задержанный в Беларуси гражданин Эстонии освобожден

Пресс-секретарь МИД Пия Куузик сообщила BNS, что гражданин Эстонии был освобожден в пятницу в три часа дня. «Больше информации у министерства нет», - сказал он.

По данным Postimees, 30-летний Башмаков родом из Пярну, однако позже жил в Великобритании и Финляндии.

В четверг Министерство иностранных дел подтвердило, что МИДу известно о задержании гражданина Эстонии в Беларуси и что министерство находится в прямом контакте с его родственниками.