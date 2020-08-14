Несколько тысяч человек пришли к дому правительства в Минске

Пришедшие - в основном работники Минского тракторного завода, которые прошлись колонной по улицам Минска. Когда люди прибыли на площадь, в Красном костеле начали бить в колокола.

Несколько тысяч человек стоят прямо у входа в здание правительства, скандируют "Уходи", "Считай голоса", "Живе Беларусь".

Рядом стоит охрана, никого не разгоняют, люди им приветственно кричат "Молодцы". Как сообщают телеграм-каналы, девушки ринулись обнимать сотрудников силовых структур, стоящих в оцеплении.

Те в свою очередь аккуратно оттеснили протестующих от здания Дома правительства. Люди немного отошли - площадь не покидают.

Дорога не перекрыта, общественный транспорт продолжает работать. Люди скандируют "Жыве Беларусь!", "Улетай!", "Выборы!". Сохраняется мирный характер акции.

Группа людей, примерно в 100-120 человек, села перед памятником Ленину на входе в Дом правительства. Сотрудники силовых структур стоят неподвижно, никак не реагируют на происходящее.

В оцеплении дома правительства стоят 30-40 военнослужащих внутренних войск. Периодически к ним подходят пообщаться девушки с цветами и задают вопросы, в том числе о возможных задержаниях участников акции. В ответ на это один из силовиков сказал, что если люди будут продолжать вести себя так же культурно и мирно, то "ничего не будет". "Сколько вас и сколько нас. Если будет так, как сейчас, никто вас не тронет", - сказал спецназовец.