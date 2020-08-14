Кадр задержания. ФОТО: скриншот видео с YouTube

Граждане России, которые были ранее задержаны в Беларуси, вернулись на родину, сообщила российская генпрокуратура. В Минске их называли участниками "ЧВК Вагнера".

"В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России", - цитирует Интерфакс сообщение надзорного ведомства.

33-й задержанный гражданин России имеет также белорусское гражданство и остался на территории Беларуси, добавили в генпрокуратуре.

По данным источника Интерфакса, все вернувшиеся на родину россияне разъезжаются по домам. "Уголовное или иное процессуальное преследование им не грозит", - сказал он агентству.

"Никаких условий белорусская сторона не выдвинула. Передача граждан России Москве была осуществлена в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве", - добавил собеседник агентства.

Задержание россиян под Минском

О том, что в санатории под Минском задержаны 32 россиянина, которые предположительно являются бойцами "ЧВК Вагнера", белорусское государственное агентство БЕЛТА сообщило 29 июля. Позже эту информацию подтвердил Комитет государственной безопасности Беларуси. Еще один россиянин был задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием и потребовал получить разъяснения в связи с этой ситуацией от российской стороны.

30 июля Следственный комитет Беларуси объявил, что задержанных россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. При этом из заявления ведомства следовало, что речь идет о тех же беспорядках, подготовка к которым вменяется арестованному блогеру Сергею Тихановскому, мужу главной соперницы Лукашенко на прошедших президентских выборах Светланы Тихановской.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в тот же день заявил, что россияне находились в санатории под Минском, потому что опоздали на рейс. По его словам, они должны были лететь из Минска в Стамбул.

"По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое - в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту - призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом - отнюдь не в Беларуси", - сообщил тогда посол.

Белорусские власти также обратились к Киеву с просьбой проверить причастность задержанных россиян к совершению преступлений на Украине.