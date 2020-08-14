Лукашенко попросил не избивать упавших и лежащих протестующих, а белорусов - «не высовываться на улицы»

«Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

«Опять же, как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком, тот же омоновец 20-летний — чей-то ребенок, рядом живем уже второй год… И когда подло — это вот не по-мужски — заезжают со спины и бьют этих ребят — милиционеров… И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид», — продолжил президент. Он добавил, что не имеет претензий к действиям силовиков по отношению к протестующим.

Лукашенко в очередной раз заявил, что протесты в Минске и других городах страны были организованы из-за рубежа: «Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы». По его словам, в первых рядах идут люди с криминальным прошлым, во вторых — с «приличным криминальным прошлым», а затем — «наши — где дети, где не совсем уже дети».

Людей, участвующих в протестах, «используют как пушечное мясо», убежден белорусский лидер. «Скажите, а как военному человеку действовать? <...> Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут?» — заявил он. Лукашенко считает, что нужно остановиться, «взять голову в руки и успокоиться», а также «разобраться с теми, кто приехал сюда».

Также Лукашенко призвал граждан страны «не высовываться сейчас на улицы», слова президента с совещания с членами Совета безопасности приводит БелТА.