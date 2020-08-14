ЕС одобрил введение санкций в отношении Белоруссии

«Министры иностранных дел договорились о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за репрессии, будет составлен соответствующий список», - сообщил один из источников в ЕС после видеоконференции министров.

«ЕС инициирует теперь процесс введения санкций против тех, кто несет ответственность за насилие, задержания и за связанный с выборами обман», - сказала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

После того, как список будет подготовлен, каждое имя в нем должно быть единогласно подтверждено и одобрено всеми странами ЕС. По словам еврочиновника, ни одна из 27 стран ЕС не выступила против санкций как таковых.

По оценке Брюсселя, проведенные в Белоруссии президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми.

Европейский Союз намерен ввести санкции против официальных лиц Беларуси, ответственных за жестокое подавление массовых протестов после президентских выборов. Об этом заявил в пятницу, 14 августа, министр иностранных дел Германии Хайко Мас после внеочередного заседания глав МИД стран Евросоюза.

"Все, что произошло в Беларуси в последние дни, неприемлемо и вынуждает ЕС дать четкий ответ", - заявил Мас журналистам. "Мы намерены подвергнуть штрафным мерам ЕС конкретных лиц, которые известны и которые совершили преступления против мирных демонстрантов", - добавил немецкий политик, пишет Deutsche Welle.

В свою очередь неназванный дипломат сообщил агентству Reuters, что договоренность стала лишь первым шагом на пути введения санкций. По его словам, внешнеполитической службе ЕС поручено выявить лиц, которые будут внесены в черный список и подвергнуты штрафным мерам. Кроме того, как сообщает dpa, в список попадут те, кто несет ответственность за фальсификации на президентских выборах.

По данным Reuters, в ЕС шесть стран выступают за решительный ответ белорусским властям, в первую очередь Австрия, Германия и Швеция. В тоже время Польша, Чехия, и страны Балтии выступают за посредничество на переговорах между белорусской оппозицией и Лукашенко. Венгрия скептически относится к введению санкций.

Однако, по словам дипломатов, Будапешт согласится поддержать ограниченный список лиц, активы которых будут заморожены в ЕС и которым запретят въезд в Евросоюз. Дипломаты сообщили агентству, что черный список может быть подготовлен и представлен на голосование до конца месяца.