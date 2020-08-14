Финляндия пересмотрит ограничения для приезжих из Эстонии с 24 августа

Правительство Финляндия пересматривает ограничения для приезжих из других стран раз в две недели. Результаты очередного пересмотра, который будет проведен уже по новым правилам, согласованным на этой неделе, будут действовать с 24 августа, пишет Rus.ERR.
Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Волмер также отметил, что Эстония пока в "зеленой" группе, но указал на то, что ситуация может быстро измениться.
"Конечно, глядя на вчерашние и сегодняшние цифры по числу зараженных [за 13-14 августа], кажется, что эта черта начинает опускаться, т.е. ситуация для нас улучшается, но ситуация довольно непредсказуемая", - сказал он.
По словам Волмера, правительство Финляндии в течение недели пересмотрит предельные нормы и, по рекомендации Департамента здоровья, примет решения по поводу конкретных стран, которые должны начать действовать с 24 августа.