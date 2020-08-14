Финляндия пересмотрит ограничения для приезжих из Эстонии с 24 августа

Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Волмер также отметил, что Эстония пока в "зеленой" группе, но указал на то, что ситуация может быстро измениться.

"Конечно, глядя на вчерашние и сегодняшние цифры по числу зараженных [за 13-14 августа], кажется, что эта черта начинает опускаться, т.е. ситуация для нас улучшается, но ситуация довольно непредсказуемая", - сказал он.