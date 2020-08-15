Руководство Больничной кассы получит премии в размере 20 000 евро

В соответствии с зарплатами входящие в правление Больничной кассы сотрудники получат следующие премии: председатель правления Райн Лаане (официальная зарплата 7800 евро) - 23 400 евро, члены правления Майви Парв (зарплата 6000 евро) и Пилле Банхард (также 6000 евро) — 18 000 евро, а член правления Карл-Хенрик Петерсон (зарплата 6800 евро) — 20 400 евро.
Председатель аудиторского комитета Марис Лаури сказала, что комитет предложил назначить правлению премии в размере 3,5 месячных зарплат, поскольку поставленные задачи не были выполнены на сто процентов.
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