Сб, 15.08.2020
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Руководство Больничной кассы получит премии в размере 20 000 евро

Руководитель Больничной кассы Райн Лаане.

ФОТО: Tairo Lutter

Совет Больничной кассы на заседании в пятницу решил назначить правлению кассы плату за результаты работы в 2019 году в размере трех месячных зарплат, что на половину месячной зарплаты меньше, чем предлагал аудиторский комитет, пишет Postimees со ссылкой на Äripäev.

В соответствии с зарплатами входящие в правление Больничной кассы сотрудники получат следующие премии: председатель правления Райн Лаане (официальная зарплата 7800 евро) - 23 400 евро, члены правления Майви Парв (зарплата 6000 евро) и Пилле Банхард (также 6000 евро) — 18 000 евро, а член правления Карл-Хенрик Петерсон (зарплата 6800 евро) — 20 400 евро.

Председатель аудиторского комитета Марис Лаури сказала, что комитет предложил назначить правлению премии в размере 3,5 месячных зарплат, поскольку поставленные задачи не были выполнены на сто процентов.

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