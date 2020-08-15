Руководство Больничной кассы получит премии в размере 20 000 евро

Совет Больничной кассы на заседании в пятницу решил назначить правлению кассы плату за результаты работы в 2019 году в размере трех месячных зарплат, что на половину месячной зарплаты меньше, чем предлагал аудиторский комитет, пишет Postimees со ссылкой на Äripäev.