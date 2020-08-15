ФОТО: BBC News

В Беларуси на акции протеста 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. МВД утверждает, что он пытался бросить в ОМОН взрывное устройство и подорвался на нем сам. Его друзья и родные говорят, что на митинг он пошел в шортах и майке, а при себе у него был только телефон.

Александр Тарайковский погиб во время акции протеста у метро Пушкинская. Как рассказывала его жена Елена журналистам, он пошел на митинг после того, как они погуляли с дочкой. Александр был возмущен тем, что на улице задерживают участников акции, говорила она.

Власти утверждали, что погибший протестующий был с криминальным прошлым. Александр действительно отсидел 7 лет за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. Его близкие рассказывают, что мужчина заступился за мать, которую избивал сожитель.

Русская Служба Би-би-си поговорила с людьми, которые знали Александра Тарайковского.

Дмитрий

Я вчера о смерти узнал, сам не свой. Он был человек, который, если позвонишь в три ночи, он тебе придет на помощь. Он никогда тебя в беде не оставит, всегда поддержит и поможет. Последнее отдаст, но поможет.

Я в тот день был с ним, мы мирно ходили, бастовали. Он в одних шортах и майке был. Только телефон у него с собой был. Больше ничего не было с собой.

Он шел один, даже митингующих людей рядом не было. Выстрел - и он падает. На него толпа налетела и унесла его. На видео это все видно. Какое взрывное устройство?

Я не знаю, что сказать. Он за правду всегда был. Он хотел, чтобы его дети жили в хорошей процветающей стране, а не в этом беспределе, что сейчас творится. У него дочка осталась, жена гражданская. Бизнес остался.

Завтра похороны будут. Жена с ним работала, осталась без копейки. Что делать людям дальше? У супруги дочка от первого брака, и от него еще дочка.

Егор (имя изменено из соображений безопасности)

Мы учились в одном классе. Были обычными веселыми ребятами, которые могли сорвать урок. Саша как освободился, плохо относился к сотрудникам нашей милиции. За семь лет у него набралось много негатива. Но человек старался жить и ко всему адаптировался.

Мы постоянно старались проводить время вместе. Я знал про него очень много. Он на самом деле любил эту жизнь, жену и маленькую дочку. Открыл свое дело по изготовлению автомобильных шторок, так как не хотел работать на государство, чтоб его обкрадывали. Создали сайт hober.by.

Несмотря на трудности, сделал ремонт в квартире, купил 2 самоката в семью. Уходил пешком на работу с "Розочки" [улица Розы Люксембург] и шел до Орловской. Уходил под закрытие гаражей, где снимал помещение. Он мог себе позволить выпить, когда ему на душе было тяжело или, как он говорил, "моя пилит". Все время был жизнерадостный.

Постоянно были в голове идеи и упертость их реализовывать. Этот человек очень сильно хотел жить. Он делал все ради семьи и пошёл на митинг из-за этого. Он всегда говорил, что в этой стране тяжело подниматься с низов. Ему никто не помогал. Он с абсолютного нуля, подрабатывая, начинал заниматься автошторками. Сколько его мы ни переубеждали с работой, он шел по выбранной дороге, несмотря ни на что.

Он, хоть и был **** [беззаботным человеком], но в глубине - с чистым сердцем и верой в справедливость. Один из немногих моих знакомых, который отдавался на все 100% работе и не относился к числу трудоголиков. У него даже на телефоне все время стоял один и тот же рингтон - "Я люблю свою родину вроде бы" [песня группы "АнимациЯ"].

Светлана (имя изменено из соображений безопасности)

Что про Сашку сказать? Мы последнее время не сильно общались. В разных городах, у каждого своя семья, заботы. Знакомы мы лет 18 - в одном дворе выросли. Он с мамой и сестрой после развода родителей переехали в Марьину Горку [Пуховичский район Минской области].

Сашка был соседом по подъезду, да и в школу одну ходили. Правда он был на пару лет старше. Быстро подружился со многими, потому что был открытым, доброжелательным. Никогда у Саши не проявлялись какие-либо признаки агрессии, все у него решалось мирно. Нас, девчонок, всегда защищал.

Все было хорошо, закончил школу, пошел на Тракторный работать. Был на неплохом счету. Позже женился на нашей общей подруге, но тут случилась беда. Сашкина мама начала злоупотреблять алкоголем, начала жить с непонятного типа мужчиной, который постоянно истязал ее. В свою очередь, она постоянно дергала на свою защиту сына. Так и получилась его "ходка" на 7 лет. Ну а дальше, к сожалению, семья развалилась.

Когда он вышел из тюрьмы - не унывал. Жизнь-то продолжается. Брался за одно, за другое - пробовал себя. В итоге все образовалось. Встретил, как знаю, хорошую девушку, создал семью, растил дочку. Но я никогда не поверю, что он собирался кого-то взрывать. Он был адекватным человеком, любил правду и хотел всегда только мирных решений.

Катерина

Знаю очень давно, вроде сидел в тюрьме, но не знаю насколько виноват был! Весёлый, идейный, хороший парень. Вот пошел за нас на митинг, за тех, кто боится за детей и прячется дома. Очень жаль.

Никита