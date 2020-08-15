ПОЧЕМУ? ⟩ Картины интимного содержания вряд ли понравятся покупателям вашей квартиры

Перед тем, как на просмотр вашей недвижимости придут потенциальные покупатели, пройдитесь по комнатам с чуть более критичным взглядом, советуют специалисты и портал Kodustiil.
Всем известно, что при подготовке жилища к просмотру рекомендуется удалить из интерьера личные вещи и все возможные упоминания о семье собственника. Это же касается фотографий и картин интимного содержания, которыми любят украшать спальню.
Американский архитектор интерьеров Джастин Риордин считает, что изображения будуарного характера - дань вчерашней моде, с которой больше не стоит брать пример. Его совет продавцам недвижимости прост: забудьте о будуарном гламуре и сосредоточьтесь на том, что действительно может привлечь покупателя.
«Содержание этих картин может быть возбуждающим, но если говорить честно, у покупателей они вызывают в основном смех, протест или вообще отвращение», - сказал он изданию realtor.com.