Галерея ⟩ Что опять построил Урмас Сыырумаа в квартале Ротерманна?

По традиции, венок со стропил Ajamaja, который должен готов в 2021 году, снял председатель правления компании U.S. Invest Урмас Сыырумаа.

«Многие говорят, что квартал Ротерманна закончен. Ничего он не закончен! Квартал Ротерманна, как вы уже знаете, намного больше, чем мы думаем. Мы взяли на себя эту ношу и с тех пор, все, что происходит в квартале Ротерманна, будь то плохое или хорошее, пропускаем через себя», - сказал он.

Сыырумаа считает, что мудрость и опыт сделали этот дом лучшим в истории его фирмы. «Золотые слова девелопмента - это местоположение, местоположение, местоположение. Здесь центр города и здесь все время ходят люди, поэтому мы строим здесь и планы, и наши дома. И результаты впечатляют даже в самые трудные времена», - сказал Сыырумаа.

Сыырумаа отметил, что как застройщик недвижимости он впервые испытывает такие сильные чувства.