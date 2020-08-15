Галерея ⟩ Что опять построил Урмас Сыырумаа в квартале Ротерманна?

Строящийся в квартале Ротерманна дом Ajamajа достиг максимальной высоты. По этому поводу состоялся традиционный праздник, который испокон века хозяева здания устраивают для строителей и гостей, передает Kodustiil.
По традиции, венок со стропил Ajamaja, который должен готов в 2021 году, снял председатель правления компании U.S. Invest Урмас Сыырумаа.
«Многие говорят, что квартал Ротерманна закончен. Ничего он не закончен! Квартал Ротерманна, как вы уже знаете, намного больше, чем мы думаем. Мы взяли на себя эту ношу и с тех пор, все, что происходит в квартале Ротерманна, будь то плохое или хорошее, пропускаем через себя», - сказал он.
Сыырумаа считает, что мудрость и опыт сделали этот дом лучшим в истории его фирмы. «Золотые слова девелопмента - это местоположение, местоположение, местоположение. Здесь центр города и здесь все время ходят люди, поэтому мы строим здесь и планы, и наши дома. И результаты впечатляют даже в самые трудные времена», - сказал Сыырумаа.
Сыырумаа отметил, что как застройщик недвижимости он впервые испытывает такие сильные чувства.
- Квартал Ротерманна играет в истории Таллинна большую роль. Здесь еще в XIX веке пересекались дороги, ведущие в Тарту, Нарву и Пярну.
- Фабрики Ротерманна, основанные в 1829 году Кристианом Абрахамом Ротерманном, сыграли ключевую роль в развитии этого промышленного района в XIX веке. Первым детищем компании было здание, где производили строительные товары и занимались их транспортировкой.
- Однако советское время так разрушительно повлияло на постройки квартала, что их восстановление сочли невозможным.
- Сегодня культурно-исторически ценный район привлекает жемчужинами промышленных построек и современной архитектуры. Квартал с многовековой историей отмечен эксклюзивными новостройками - Оранжевым, Коричневым, Белым, Черным, Золотым и Красным домами.