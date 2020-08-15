Сб, 15.08.2020
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Фото ⟩ Водитель на арендованной машине врезался в стену дома

ДТП в Сууре-Яани.

ФОТО: Kenno Soo

В субботу, 15 августа, утром в Сууре-Яани был обнаружен автомобиль BMW с наклейкой Citybee и литовскими номерами, который врезался в стену дома.

По словам находившегося на месте фотографа Sakala Кенно Соо, в субботу в восемь часов утра на улице Кёлери в Сууре-Яани был обнаружен автомобиль BMW X1 с наклейкой Citybee и литовскими номерными знаками. Возле машины в это время никого не было.

При ДТП пострадала передняя часть автомобиля, в том числе и переднее колесо со стороны водителя.

Дежурный пресс-секретарь полиции сообщил, что стражам правопорядка не поступало сообщения о данном инциденте.

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