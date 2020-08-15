Фото ⟩ Водитель на арендованной машине врезался в стену дома

В субботу, 15 августа, утром в Сууре-Яани был обнаружен автомобиль BMW с наклейкой Citybee и литовскими номерами, который врезался в стену дома.
По словам находившегося на месте фотографа Sakala Кенно Соо, в субботу в восемь часов утра на улице Кёлери в Сууре-Яани был обнаружен автомобиль BMW X1 с наклейкой Citybee и литовскими номерными знаками. Возле машины в это время никого не было.
При ДТП пострадала передняя часть автомобиля, в том числе и переднее колесо со стороны водителя.
Дежурный пресс-секретарь полиции сообщил, что стражам правопорядка не поступало сообщения о данном инциденте.
Новость будет дополнена!