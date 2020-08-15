Фото ⟩ Ему не страшен коронавирус: открылся самый большой в странах Балтии аутлет-городок

Как выяснилось, этот проект - как и весь Via Jurmala Outlet Village - родился в беседе с другом: "Мы учились вместе, жили в общежитии лет 20 назад и долгое время не виделись, а сейчас неожиданно сложились звезды, и вот мы здесь. Идея родилась примерно за месяц до открытия городка - как сейчас помню разговор 29 июня.

Мы представили стартап Андрею [Дозорцеву], рассказали концепт, нарисовали проект, ему понравилось, и нас приняли. Нам очень повезло".

На вопрос, чем кофе Mr. Barista отличается от 15 других сортов, представленных в городке, Юрис кокетничает:

"Есть секретный ингредиент", а еще есть опытный бариста и итальянская кофемашина La Marzocco.

Говорят, знатоки поймут.

ФОТО: Rus TVNET

У Mr. Barista большие планы: "2020 в названии - это мы указали год, когда запустились. Мы планируем в городке расшириться, а в течение пяти лет нас многие будут знать", - говорит Юрис.

Друг Юриса шутливо называет его арт-директором - помимо кофейного домика владельцы позаботились и о приятном кофепитии - тут же и столики с резьбой, и пушка для любителей фото.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Примечательно, но не только Mr. Barista решил покорить Латвию, стартуя с Via Jurmala Outlet Village. На открытии городка опытный бармен представил и особый алкогольный коктейль этого городка с одноименным названием Via Jurmala Outlet Village - немного джина, немного тоника, конечно, итальянский мартини [есть и еще один ингредиент, но лучше, как будете там - попробуйте и угадайте какой!].

Внешне напоминающий Aperol Spritz, коктейль Via Jurmala Outlet Village более легкий, свежий и приятный по цене.

По словам бармена, этот коктейль скоро будет представлен не только по всему городку, но и в барах Риги. Рекомендуем!

ФОТО: Rus TVNET

На первый взгляд может показаться, что разницы между аутлет-городком и торговым центром нет, но это вовсе не так. Обычно в торговый центр люди едут, чтобы закупиться продуктами в супермаркетах. Но тут другая история - здесь универмагов нет, люди едут в городок более целенаправленно - на шопинг, хорошо провести время и сэкономить на брендовых вещах. Что это означает на практике для самого городка? Дозорцев ответил:

"Если возьмем стандартные позиции: торговый центр - 40 минут, аутлет - 4 часа. Соответственно, средний чек там [в городке] в 5-10 раз больше. [...] Наша задача, чтобы люди приехали сюда 5-6 раз, ну или больше. Потому что вещи сезонные, ты покупаешь то, что тебе нужно, не просто случайную вещь".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Немного практической информации