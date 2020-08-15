Скорая помощь окажется под давлением диабетиков

Причина конфликта заключается в изменении практики Департамента социального страхования определения инвалидности у детей с диабетом 1 типа. На этой неделе ELDÜ заявило, что, поскольку SKA назвало отсутствие вызовов скорой помощи как один из аргументов в пользу отказа установления инвалидности, родители диабетиков будут вынуждены в будущем загружать больше машин скорой помощи.

Это акция протеста? «Собственно, идею нам подали сами сотрудники Департамента. Они действительно упрекали детей в том, что в данных о состоянии здоровья у детей нет обращения к скорой помощи - следовательно, диабет - настолько простое заболевание, что не требует дополнительной помощи», - сказала руководитель ELDÜ Кристи Пеэгель. «С одной стороны, можно сказать, что это акция протеста и привлечение внимания к тому абсурду, который сейчас происходит. Но в то же время нам говорят, что если в электронном системе здравоохранения не отображаются вызовы скорой помощи, то это одна из причин не определять ребенку инвалидность. То, как родители каждый день стараются избегать вызовов скорой помощи, не отражается в электронной системе здравоохранения», - добавила Пеэгель.

И SKA, и министр социальных дел Танель Кийк подчеркнули, что в этом году подход к определению инвалидности более индивидуальный и зависит от потребностей человека. Дети не были лишены инвалидности, отличался только статус инвалидности.

«При оценке состояния здоровья комплексно учитываются все известные нам обстоятельства, которые видны в информационной системе здравоохранения digilugu.ee и которые предоставляет нам человек. Мы всегда рекомендуем родителям приложить соответствующие документы, подтверждающие состояние здоровья ребенка, рекомендации и необходимость помощи с заявлением для определения степени инвалидности, на основании которого мы можем принять взвешенное решение», - прокомментировал Калев Хярк, советник SKA. «Их отсутствие не имеет решающего значения для определения степени инвалидности, потому что состояние, требующее вмешательства скорой помощи, обычно не является постоянным. При оценке степени тяжести инвалидности мы, прежде всего, принимаем во внимание наличие постоянных ограничений, на которые не может существенно повлиять лечение, лекарства или вспомогательные средства», - сказал он.