Сб, 15.08.2020
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Ко дню смерти Цоя: культовая группа «Кино» состарилась бы достойно

Виктор Цой

ФОТО: Pressifoto

В субботу, 15 августа, исполняется 30 лет со дня трагической гибели солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Журналист Вальнер Вальме напомнил о том, что для альтернативной молодежи Эстонии группа «Кино» занимала особое место, передает RusERR.

«Группа «Кино» была честной в своей наивности, но за этой наивностью скрывались различные хитрости: они сняли выкройку с британских групп 1980-х, но сделали это в романтическом ключе. При этом, конечно, важную роль играла декадентская позиция группы, в противном случае творчество могло стать слащавым», – сказал Вальме.

Если бы Цой был жив, то музыкальный путь группы, возможно, не прервался бы по сей день: «Я почему-то думаю, что они старели бы, как их тогдашние друзья, коллектив «Аквариум» - достойно и с чудачествам», – считает Вальме.

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