Ко дню смерти Цоя: культовая группа «Кино» состарилась бы достойно

«Группа «Кино» была честной в своей наивности, но за этой наивностью скрывались различные хитрости: они сняли выкройку с британских групп 1980-х, но сделали это в романтическом ключе. При этом, конечно, важную роль играла декадентская позиция группы, в противном случае творчество могло стать слащавым», – сказал Вальме.