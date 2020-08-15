Ко дню смерти Цоя: культовая группа «Кино» состарилась бы достойно

В субботу, 15 августа, исполняется 30 лет со дня трагической гибели солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Журналист Вальнер Вальме напомнил о том, что для альтернативной молодежи Эстонии группа «Кино» занимала особое место, передает RusERR.
«Группа «Кино» была честной в своей наивности, но за этой наивностью скрывались различные хитрости: они сняли выкройку с британских групп 1980-х, но сделали это в романтическом ключе. При этом, конечно, важную роль играла декадентская позиция группы, в противном случае творчество могло стать слащавым», – сказал Вальме.
Если бы Цой был жив, то музыкальный путь группы, возможно, не прервался бы по сей день: «Я почему-то думаю, что они старели бы, как их тогдашние друзья, коллектив «Аквариум» - достойно и с чудачествам», – считает Вальме.