Шутка Airbnb: 550 евро за ночлег в детском игровом домике

Этот игровой домик, построенный 49-летним Ниином, расположен в Ладгерсхолле, Англия. Его длина составляет около 2,4 метра, а ширина - 1,8 метра. Отец семейства построил его для своих детей во время пандемии коронавируса. По его оценке, домик обошелся, в переводе на наши деньги, почти в 4000 евро. В домике есть балкон, горка, лестница, дверь типа люка и даже подключение к интернету.

Детский игровой домик ФОТО: Jason Kneen / SWNS.COM / Jason Kneen / SWNS.COM / Scanpix

Домовладелец разместил рекламу в шутку и не ожидал, что кто-то действительно захочет там переночевать. К его удивлению, в субботу на этой неделе прибудут первые гости, в чьей семье также растут дети десяти и пяти лет, и для них ночевка в таком домике станет захватывающим приключением.

Детский игровой домик. ФОТО: Jason Kneen / SWNS.COM / Jason Kneen / SWNS.COM / Scanpix