Шутка Airbnb: 550 евро за ночлег в детском игровом домике

Джейсон Ниин, отец пятерых детей, шутки ради разместил на Airbnb объявление о возможности остановиться на ночлег в игровом домике своих детей. За одну ночь Джейсон просит почти 550 евро, которые уже готов заплатить первый посетитель, пишет Kodustiil.
Этот игровой домик, построенный 49-летним Ниином, расположен в Ладгерсхолле, Англия. Его длина составляет около 2,4 метра, а ширина - 1,8 метра. Отец семейства построил его для своих детей во время пандемии коронавируса. По его оценке, домик обошелся, в переводе на наши деньги, почти в 4000 евро. В домике есть балкон, горка, лестница, дверь типа люка и даже подключение к интернету.
Домовладелец разместил рекламу в шутку и не ожидал, что кто-то действительно захочет там переночевать. К его удивлению, в субботу на этой неделе прибудут первые гости, в чьей семье также растут дети десяти и пяти лет, и для них ночевка в таком домике станет захватывающим приключением.
В домике также есть небольшие двухъярусные кровати, но в остальном он совершенно пуст, чтобы было пространство для движения. Отец семейства намерен и дальше предлагать возможность переночевать в домике, чтобы окончательно вернуть деньги, потраченные на строительство.