Из-за угрозы коронавируса отменяются прямые рейсы из Таллинна

По распоряжению министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, с 18 мая авиакомпании не могут открывать линии в страны с высоким риском заражения коронавирусом. Ограничение действует до 31 августа, в течение этого времени правительство следит за необходимостью дальнейших ограничений.

Министерство при разрешении или запрете исходит из показателей заболеваемости в странах: для открытия линии в течение последних 14 дней на 100 000 жителей должно приходиться 25 или меньше случаев заражения. Эпидемиологическую ситуацию министерство оценивает каждую пятницу после полудня и открывает или закрывает линии в соответствии с распространением вируса.

Ограничение на авиасообщение с Францией было введено в пятницу вечером, последним в Таллинне разрешили приземлиться в 22.40 прибывшему из Парижа самолету airBaltic. На следующей неделе в понедельник, среду и пятницу будут отменены шесть рейсов Таллинн-Париж: из Таллинна самолеты должны были вылетать в 15.55, а из Парижа в 18.45 по местному времени.

Также отменяются полеты airBaltic в Копенгаген: самолеты должны были вылететь в 15.15 в воскресенье, понедельник, среду и пятницу. Из-за угрозы распространения коронавируса в те же дни отменяются запланированные на 16.50 полеты из Копенгагена в Таллинн.

В воскресенье в 21.20 должен был отправиться на Кипр в курортный город Пафос самолет Ryanair, а в 20.55 должен был прибыть в Таллинн самолет из Пафоса.

В Варшаву и назад домой попасть можно, но с карантином

Если показатель заражения Дании был 25,6 и на Кипре — 25,2, Польше чудесным образом удалось остаться в пределах нормы с показателем 24,9, что означает, что сообщение между Таллинном и Варшавой будет открыто минимум до следующей пятницы в соответствии с расписанием. В то же время с 17 по 23 августа для прибывающих из Польши в Эстонию действует ограничение на передвижение, поскольку показатель заражения превышает 15.

Ограничение свободы передвижения означает, что человек может покинуть свое место жительства или постоянное место жительства в течение четырнадцати календарных дней с момента прибытия в Эстонию только по приказу медицинского работника или сотрудника полиции или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни или здоровью человека, или покупки продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств.

Исходя из уровня заражения коронавирусом, с понедельника, 17 августа действует двухнедельное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из Люксембурга, Испании, Румынии, Андорры, Мальты, Монако, Бельгии, Сан-Марино, Нидерландов, Болгарии, Швеции, Франции, Исландии, Чехии, Швейцарии, Португалии, Дании, Польши, Хорватии, Кипра, Австрии, Греции и Ирландии, сообщил МИД.

Ограничение свободы передвижения со следующей недели не распространяется на прибывающих в Эстонию из Великобритании, Словении, Германии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

По данным сайта Таллиннского аэропорта, на данный момент международное авиасообщение есть с 17 пунктами назначения. Места, по возвращению из которых будет действовать карантин, выделены жирным. Берлин (EasyJet, airBaltic) - 15,3 Дублин (Ryanair) - 18,4 Дюссельдорф (Ryanair) 15,3 Эдинбург (Ryanair) - 17,3* Франкфурт (Lufthansa) - 15,3 Хельсинки (Finnair) - 4,7 Копенгаген (авиасообщение приостановлено) - 25,6 Лондон (airBaltic, EasyJet, Ryanair) - 17,3* Милан (Ryanair, Wizz Air) - 8,4 Минск (Belavia) - 16,3 Осло (airBaltic, Norwegian) - 11,5 Пафос (авиасообщение приостановлено) - 25,2 Париж (авиасообщение приостановлено) - 34,0 Рига (airBaltic) - 4,1 Варшава (LOT) - 24,9 Вена (airBaltic, Ryanair, Wizz Air) - 19,4 Вильнюс (airBaltic) - 9,6

24 августа airBaltic планирует запустить прямые рейсы из Таллинна в Амстердам и Брюссель. В Нидерландах и Бельгии, по состоянию на пятницу, за последние две недели показатель заражения на 100 000 человек были соответственно 41,6 и 58,7.

SAS планирует начать летать на линии Таллинн-Стокгольм с 31 августа, на данный момент показатель заражения в Швеции - 36,7. Ryanair днем позже, 1 сентября, планирует начать летать два раза в неделю в Жирону, но в Испании за последние две недели показатель составлял 110,6.

Aeroflot планирует восстановить линию Таллинн-Москва с 1 сентября, но показатель заражения в России был 50,2. Turkish Airlines откроет линию Таллинн-Станбул с 3 сентября, если уровень заражения в Турции сохранится на нынешней отметки ниже 25. airBaltic планирует восстановить прямые рейсы между Таллинном и Малагой с 5 сентября, если ситуация в Испании улучшится.