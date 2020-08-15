Фото и видео ⟩ Художник Лоскутов продал за рекордные три миллиона посвященную Белоруссии «дубинопись»

Картина напоминает бело-красно-белый флаг независимой Беларуси в 1991-1995 годах, который стал символом оппозиции в стране. Технику "дубинопись" Лоскутов придумал в 2019 году: художник несколько раз ударяет по холсту резиновой дубинкой с нанесенной на нее краской. Первая работа в этой технике была создана в августе 2019 года после разгона протестов против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.