Сб, 15.08.2020
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  • Хрущевку в Кристийне превратили в идеальную современную квартиру

ФОТО ⟩ Хрущевку в Кристийне превратили в идеальную современную квартиру

Kahetoaline korter.

ФОТО: KV.EE

Реновированная двухкомнатная квартира в таллиннском районе Кристийне ждет покупателя, передает Kodustiil

Эта двухкомнатная квартира находится в небольшом малоквартирном доме, в тихом месте внутри квартала, вдали от дорожного шума. Квартира с современным и модным интерьером поменяет собственника за 99 000 евро.

Двухкомнатная квартира.

ФОТО: KV.EE

В квартире, общей площадью всего 35,5 м2, есть открытая кухня, гостиная, спальня и ванная комната. В полностью отремонтированной квартире новая электропроводка, водопроводные и канализационные трубы, сантехника. В квартире новые окна и свежая отделка стен и потолка.

К квартире относится также кладовая в подвале, машину можно оставлять на улице совершенно бесплатно. С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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