ФОТО ⟩ Хрущевку в Кристийне превратили в идеальную современную квартиру

Эта двухкомнатная квартира находится в небольшом малоквартирном доме, в тихом месте внутри квартала, вдали от дорожного шума. Квартира с современным и модным интерьером поменяет собственника за 99 000 евро.

Двухкомнатная квартира. ФОТО: KV.EE

В квартире, общей площадью всего 35,5 м2, есть открытая кухня, гостиная, спальня и ванная комната. В полностью отремонтированной квартире новая электропроводка, водопроводные и канализационные трубы, сантехника. В квартире новые окна и свежая отделка стен и потолка.