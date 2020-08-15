Дом в Лондоне можно купить за два евро. Если повезет

Чтобы стать собственником дома в Лондоне стоимостью 750 000 фунтов стерлингов (829 140 евро), нужно всего лишь купить лотерейный билет за два фунта. Английская семья считает, что при сегодняшней рыночной ситуации быстрее продать недвижимость может помочь проведение розыгрыша.

Two-bed Victorian townhouse in London valued at £750,000 is being raffled off for £2 a ticket #Metro #UKProperty #News https://t.co/9XVApMSZYQ — Recommended Agents (@Recommended_EA) August 13, 2020

Собственник дома, 36-летний Джеймс Мелвилл сказал в интервью изданию Metro, что был искренне удивлен, узнав рыночную стоимость своего дома. Мелвилл добавил, что, поскольку в семье вскоре ожидается прибавление, они надеются продать дом до Рождества.