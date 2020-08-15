Дом в Лондоне можно купить за два евро. Если повезет

Английская супружеская пара надеется найти нового достойного хозяина своему викторианскому дому с помощью лотереи, пишет Kodustiil.
Чтобы стать собственником дома в Лондоне стоимостью 750 000 фунтов стерлингов (829 140 евро), нужно всего лишь купить лотерейный билет за два фунта. Английская семья считает, что при сегодняшней рыночной ситуации быстрее продать недвижимость может помочь проведение розыгрыша.
Two-bed Victorian townhouse in London valued at £750,000 is being raffled off for £2 a ticket #Metro #UKProperty #News https://t.co/9XVApMSZYQ— Recommended Agents (@Recommended_EA) August 13, 2020
Собственник дома, 36-летний Джеймс Мелвилл сказал в интервью изданию Metro, что был искренне удивлен, узнав рыночную стоимость своего дома. Мелвилл добавил, что, поскольку в семье вскоре ожидается прибавление, они надеются продать дом до Рождества.
Джеймс и его жена Люси купили дом в 2005 году. За покупку молодые люди заплатили 612 000 фунтов стерлингов, или чуть более 676 712 евро.