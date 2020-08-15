Научный совет не поддержал снятие ограничений для театров и кинотеатров

По оценке ученых, распространение коронавируса в Эстонии остается под контролем, однако снимать ограничения для всех культурных учреждений пока не стоит, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Тем не менее совет считает возможным рассматривать исключения из правил в зависимости от мероприятия и места его проведения.