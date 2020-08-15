Сб, 15.08.2020
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Научный совет не поддержал снятие ограничений для театров и кинотеатров

Кинотеатр. Иллюстративное фото.

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом, не поддержал предложение министра культуры Тыниса Лукаса отменить ограничения на заполняемость залов для театров, концертных залов и кинотеатров.

По оценке ученых, распространение коронавируса в Эстонии остается под контролем, однако снимать ограничения для всех культурных учреждений пока не стоит, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Тем не менее совет считает возможным рассматривать исключения из правил в зависимости от мероприятия и места его проведения.

Научный совет также отметил, что осенью общегосударственных ограничений должно быть как можно меньше. Конкретные рекомендации совет представит правительству к понедельнику.

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