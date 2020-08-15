Сб, 15.08.2020
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Неожиданно ⟩ В жаркий летний день держите окна закрытыми!

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ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Исследователь проблем здоровья из Англии Стейси Даттон объясняет, почему в жаркий летний день нельзя открывать окна, пишет Kodustiil. 

Через открытые окна в жаркий летний день в комнаты попадает горячий воздух и еще больше нагревает помещение. «Меня всегда удивляло, зачем сколько людей открывают окна в теплую погоду», - сказала Даттон изданию idealhome.co.uk. Он рекомендует закрывать выходящие на солнечную сторону окна, чтобы привнести в комнаты немного тени и прохлады.

«Окна следует открывать только на закате, когда температура на улице начинает снижаться», - добавила она. Это помогает теплому воздуху, скопившемуся в комнате в течение дня, быстрее остыть.

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