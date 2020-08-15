Неожиданно ⟩ В жаркий летний день держите окна закрытыми!

Через открытые окна в жаркий летний день в комнаты попадает горячий воздух и еще больше нагревает помещение. «Меня всегда удивляло, зачем сколько людей открывают окна в теплую погоду», - сказала Даттон изданию idealhome.co.uk. Он рекомендует закрывать выходящие на солнечную сторону окна, чтобы привнести в комнаты немного тени и прохлады.