CIT изучила видео гибели протестующего в Минске: у него в руках ничего не взрывалось, стрелял спецназ

"Я смотрела видео еще до того, как его опознала. Я надеялась, что это не он", - сказала белорусской службе "Радио Свобода" гражданская жена Тарайковского Елена. Сестра погибшего подтвердила Life Shot, что на видео запечатлен именно Александр, она узнала его по одежде и "полностью уверена, что это ее брат".

По словам супруги Тарайковского, вечером 10 августа он решил пойти в свою квартиру в районе, где собирались протестующие: "Он был очень возмущен задержанием и расстрелом людей". Примерно в 22:30 Александр позвонил жене и сказал, что собирается домой. После этого вестей от него не было. Два дня родственники искали его по больница и следственным изоляторам.

Потом с Еленой в соцсетях связался незнакомый человек и написал, что ее муж может быть погибшим на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Примерно в то же время Следственный комитет оповестил о смерти Тарайковского его отца. 11 августа государственное агентство БелТА и газета "СБ. Беларусь сегодня" без ссылок на источники сообщили, что погибший отбывал срок за убийство. Однако когда гражданская супруга Тарайковского обратилась в СК, требуя рассказать о смерти мужа, ей заявили, что Александр считается "неустановленным".

Тарайковский действительно был приговорен к семи годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Родственники друзья мужчины рассказывают, что это не было преднамеренным убийством: Тарайковский вступился за свою пьющую мать, которую избивал сожитель.

"Сашкина мама начала злоупотреблять алкоголем, начала жить с непонятного типа мужчиной, который постоянно истязал ее. В свою очередь, она постоянно дергала на свою защиту сына. Так и получилась его "ходка" на 7 лет", - рассказала Русской службе "Би-Би-Си" одна из давних знакомых Тарайковского. Судимость с него впоследствии сняли.

В день гибели Тарайковский был одет в светлую футболку и шорты, с собой у него был только мобильный телефон. "У меня есть видео - он идет в сторону ОМОНа, выстрел - и он падает. Они сказали, у него было взрывное устройство. Какое взрывное устройство? У него даже сигареты в руках не было. Был в майке и в шортах, все", - сказал РБК отец погибшего.

Еще до того, как стало официально известно имя погибшего, очевидцы рассказывали Tut.by, что в руках мужчины ничего не взрывалось. Житель дома на улице Притыцкого, 38, видевший происходящее около станции метро "Пушкинская" со своего балкона, сообщил, что погибший "что-то в руке держал, замахнулся что-то бросать, но не бросил, согнулся и упал. Взрыва там никакого не было: он скорчился и упал".