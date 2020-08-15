Почувствуйте разницу! ⟩ До и после: шесть санузлов, которые изменились до неузнаваемости

1. Санузел в хрущевке с местами для хранения

До переделки

Стандартный размер хрущевского объединенного санузла — спартанские 3–3,5 м2. У прежних хозяев не было даже раковины — умывались над ванной. Как правило, санузлы в хрущевках увеличивают за счет коридора. Однако в этом случае санузел пришлось оставить в прежних границах.

После

Унитаз сдвинули ближе к ванне, а вдоль освободившейся стены устроили удобную зону умывания со столешницей и стиральной машиной под ней. Во всю стену сделали зеркальный шкаф — хотя глубина и небольшая, вмещается в него немало.

2. Раздельные ванная и туалет, которые совсем не похожи

Ванная до переделки

В этой квартире ванная (3,37 м2) и туалет (1,78 м2) были раздельными — прежние хозяева не объединяли их и не делали ремонта, по сути, с момента сдачи дома. Заказчица проекта решила также оставить санузел раздельным. Почему? Во-первых, оказалось, что между санузлами находится крупная вентиляционная шахта, которую никак нельзя было обойти или снести.

Туалет до переделки

Отдельный туалет намного комфортнее. А на случай продажи квартиры или сдачи в аренду раздельный санузел преимущественнее совмещенного.

Ванная после

Ванную хозяйка хотела в темных оттенках, но с достаточным освещением, поэтому помещение оформлено очень сдержанно.

Туалет после

За унитазом спроектирован довольно вместительный и функциональный шкаф. На фасадах — фотопечать с изображением знаменитого шелкографического полотна американского художника Энди Уорхола, выполненного в стиле поп-арт. Они скрывают за собой стиральную машину, бытовые принадлежности и бытовую химию, а голубая створка прячет, но оставляет доступными, домовые коммуникации (счетчики, стояки и прочее).

3. Ванная в этническом стиле

До переделки

Санузел в кирпичном доме постройки 1973 года был раздельным — тогда это считалось признаком улучшенной планировки, хотя и ванная, и туалет были ужасно тесными. Прежние хозяева прожили в этой квартире, ничего принципиально не делая ни с ванной, ни туалетом, считай, 40 лет. На полу была еще советская плитка, трубы не меняли, а стены туалета оклеили веселенькими обоями, чтобы немного обновить обстановку.

После

Санузел объединили, и хотя расположение сантехники принципиально не изменилось, в ванной стало больше места и она стала функциональнее. Все коммуникации зашили в короба, за счет чего справа от входа появилась ниша для шкафа. Дверцу к нему подобрали в условном этническом стиле, так как вся квартира выполнена в духе этнического урбанизма.

4. Ванная с окном в доме 1917 года

До переделки