Сб, 15.08.2020
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  • До и после: шесть санузлов, которые изменились до неузнаваемости

Почувствуйте разницу! ⟩ До и после: шесть санузлов, которые изменились до неузнаваемости
Много фото

Ванная комната. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Villeroy & Boch Gustavsberg

Некоторые санузлы из этой статьи не ремонтировались с момента постройки дома. Другие — устарели морально раньше, чем успели износиться. Так или иначе, ванные комнаты и туалеты в этой подборке от Houzz буквально вопили о необходимости ремонта. Смотрим результат переделки в рамках ремонта с дизайнером.

1. Санузел в хрущевке с местами для хранения

До переделки

Стандартный размер хрущевского объединенного санузла — спартанские 3–3,5 м2. У прежних хозяев не было даже раковины — умывались над ванной. Как правило, санузлы в хрущевках увеличивают за счет коридора. Однако в этом случае санузел пришлось оставить в прежних границах.

После

Унитаз сдвинули ближе к ванне, а вдоль освободившейся стены устроили удобную зону умывания со столешницей и стиральной машиной под ней. Во всю стену сделали зеркальный шкаф — хотя глубина и небольшая, вмещается в него немало. 

2. Раздельные ванная и туалет, которые совсем не похожи

Ванная до переделки 

В этой квартире ванная (3,37 м2) и туалет (1,78 м2) были раздельными — прежние хозяева не объединяли их и не делали ремонта, по сути, с момента сдачи дома. Заказчица проекта решила также оставить санузел раздельным. Почему? Во-первых, оказалось, что между санузлами находится крупная вентиляционная шахта, которую никак нельзя было обойти или снести.

Туалет до переделки 

Отдельный туалет намного комфортнее. А на случай продажи квартиры или сдачи в аренду раздельный санузел преимущественнее совмещенного.

Ванная после 

Ванную хозяйка хотела в темных оттенках, но с достаточным освещением, поэтому помещение оформлено очень сдержанно.

Туалет после 

За унитазом спроектирован довольно вместительный и функциональный шкаф. На фасадах — фотопечать с изображением знаменитого шелкографического полотна американского художника Энди Уорхола, выполненного в стиле поп-арт. Они скрывают за собой стиральную машину, бытовые принадлежности и бытовую химию, а голубая створка прячет, но оставляет доступными, домовые коммуникации (счетчики, стояки и прочее).

3. Ванная в этническом стиле

До переделки 

Санузел в кирпичном доме постройки 1973 года был раздельным — тогда это считалось признаком улучшенной планировки, хотя и ванная, и туалет были ужасно тесными. Прежние хозяева прожили в этой квартире, ничего принципиально не делая ни с ванной, ни туалетом, считай, 40 лет. На полу была еще советская плитка, трубы не меняли, а стены туалета оклеили веселенькими обоями, чтобы немного обновить обстановку.

После 

Санузел объединили, и хотя расположение сантехники принципиально не изменилось, в ванной стало больше места и она стала функциональнее. Все коммуникации зашили в короба, за счет чего справа от входа появилась ниша для шкафа. Дверцу к нему подобрали в условном этническом стиле, так как вся квартира выполнена в духе этнического урбанизма.

4. Ванная с окном в доме 1917 года

До переделки

В этой квартире, расположенной в исторической части Москвы, санузел был раздельным: узенькая ванная с окном располагалась рядом с кухней, а туалет — по диагонали напротив.

После 

От ванны отказались в пользу душевой, а у окна разместили раковину на открытом деревянном подстолье. Благодаря свободному проходу к окну и белым стенам создается ощущение простора и воздуха.

5. Ванная, в которой не было ремонта 15 лет

До переделки 

Санузел в этой квартире уже был объединен — хозяйка делала ремонт 15 лет назад. Теперь она решилась на радикальное обновление интерьера и хотела полностью отказаться от розовых и бежевых тонов в отделке.

После 

Розовый керамогранит на стенах заменила плитка-кабанчик: ее выложили елочкой. Причем стены не стали зашивать плиткой полностью, а частично выкрасили в серый цвет. Тумба под раковину сделана на заказ — она идеально вписана в пространство.

6. Санузел со стеной из стеклоблоков

До переделки 

В квартире в дореволюционном доме в окрестностях Нового Арбата пришлось сносить практически все, кроме стен ванны и туалета: они частично выполняли несущую функцию в этом доме. На фото справа — вход в ванную.

После

Стены санузла не перебирали, чтобы не подвергать историческое здание риску. Вставки сделали из стеклоблоков, предварительно усилив конструкцию металлопрофилем. Аналогичные окна из стеклоблоков создали во всех комнатах — так в квартире стало больше света, а пространство смотрится более гармоничным. И это несмотря на небольшие размеры комнат и высокие, под 3,5 метра, потолки.

С подробностями проведения ремонта и с проектами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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