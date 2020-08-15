Студенты зарабатывают на жизнь фиктивным браком

«Брак с современными церковными корнями - это устаревшее понятие сожительства, женоненавистничества и неравенства», - сказала Лаура.

«Те, кто слышит об этом, считают, что это ужасно хорошая идея», - сказала Брита.

По словам молодых людей, для женатых людей было бы еще больше денег, если бы информация дошла до всех желающих. На данный момент использование возможности зависит от того, попадется ли вам эта история где-нибудь. «Среди студентов были истории, которые сначала казались невероятными. Тем не менее, они вызвали у меня интерес и после нескольких быстрых поисков в Интернете оказались правдой», - отметила Лаура.

«Многие удивляются: ого, а на брак будут деньги?» Ханна объяснила. Он также знает настоящие пары, которые женятся только из-за денег.

Грегор (21) - один из них. «Мы также обсудили, морально ли брать деньги у кого-то, для кого эта поддержка действительно предназначена», - признал Грегор. «Но студенту неизбежно нужен дополнительный доход. Работа утомительна и нестабильна, если вы можете заработать немного дополнительных денег, то можете спокойно сосредоточиться на учебе».

Однако несколько месяцев спустя пара, поженившаяся из-за денег, поссорилась. Развод остановил денежный поток. «Безопаснее выйти замуж за человека, которого интересуют только деньги, - сказала Ханна.

Большинство молодых людей заявили, что даже если им исполняется 25 лет, то нет причин торопиться с разводом (процедура тоже стоит денег). «Изначально планировалось немедленно развестись, в некотором смысле также в знак протеста против некомпетентности института брака в управлении частными экономическими делами», - отметила Лаура. «Теперь, когда все сделано, бракоразводный процесс кажется утомительным. Я, вероятно, не разведусь, пока в этом не возникнет необходимости».

*Все имена студентов изменены

Условия получения стипендии на обучение Студент учится на дневном отделении и на 75 процентов выполняет требования учебной программы. Ежемесячный доход семьи на члена семьи составляет до 523 евро. Учащийся в возрасте до 24 лет входит в семью родителей, даже если он живет отдельно. Учащийся в возрасте до 24 лет, состоящий в браке, с родителем или опекуном ребенка, образует самостоятельную семью. Государство автоматически рассматривает студента в возрасте 25 лет и старше как члена отдельной семьи.