Картина дня: разговор Лукашенко и Путина, ограничения полетов в Эстонии и премии руководства Больничной кассы

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 августа.
Из-за угрозы коронавируса отменяются прямые рейсы из Таллинна
В связи с увеличением распространения коронавируса в Дании и во Франции 14 рейсов airBaltic между Таллинном и Копенгагеном с Парижем отменяются. Также должны отменить воскресный полет Ryanair в Пафос на Кипр. Читать далее...
Блог, фото, видео: в Минске тысячи людей пришли проститься с погибшим во время протестов, Лукашенко поговорил с Путиным
В Республике Беларусь продолжаются акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Читать далее...
CIT изучила видео гибели протестующего в Минске: у него в руках ничего не взрывалось, стрелял спецназ
Conflict Intelligence Team (CIT) изучила видео с места гибели 34-летнего участника протестов в Минске Александра Тарайковского. При покадровом просмотре видео видна вспышка выстрела со стороны силовиков, после чего протестующий шатается и падает набок. Читать далее...
В Эстонии коронавирус выявлен еще у семи человек
За последние сутки в Эстонии были проанализированы 1238 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, семь проб дали положительный результат. Читать далее...
ФОТО И ВИДЕО 〉 Пытавшийся скрыться от полиции водитель BMW совершил тяжелое ДТП
В пятницу, 14 августа, на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали два человека и четыре автомобиля. Читать далее...
Руководство Больничной кассы получит премии в размере 20 000 евро
Совет Больничной кассы на заседании в пятницу решил назначить правлению кассы плату за результаты работы в 2019 году в размере трех месячных зарплат. Читать далее...
Скорая помощь окажется под давлением диабетиков
В отношениях между Эстонским обществом детей и молодежи с диабетом (ELDÜ) и Департаментом социального страхования (SKA), которые все лето оставались напряженными, нет никаких признаков улучшения. Читать далее...
ФОТО 〉 Ему не страшен коронавирус: открылся самый большой в странах Балтии аутлет-городок
Журналисты побывали там и узнали, почему этому городку не страшна вторая волна сами знаете чего, а также о том, что будет второе "открытие" того же городка. Читать далее...