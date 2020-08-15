Картина дня: разговор Лукашенко и Путина, ограничения полетов в Эстонии и премии руководства Больничной кассы

Из-за угрозы коронавируса отменяются прямые рейсы из Таллинна

В связи с увеличением распространения коронавируса в Дании и во Франции 14 рейсов airBaltic между Таллинном и Копенгагеном с Парижем отменяются. Также должны отменить воскресный полет Ryanair в Пафос на Кипр. Читать далее...

Блог, фото, видео: в Минске тысячи людей пришли проститься с погибшим во время протестов, Лукашенко поговорил с Путиным

В Республике Беларусь продолжаются акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Читать далее...

CIT изучила видео гибели протестующего в Минске: у него в руках ничего не взрывалось, стрелял спецназ

Conflict Intelligence Team (CIT) изучила видео с места гибели 34-летнего участника протестов в Минске Александра Тарайковского. При покадровом просмотре видео видна вспышка выстрела со стороны силовиков, после чего протестующий шатается и падает набок. Читать далее...

В Эстонии коронавирус выявлен еще у семи человек

За последние сутки в Эстонии были проанализированы 1238 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, семь проб дали положительный результат. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Пытавшийся скрыться от полиции водитель BMW совершил тяжелое ДТП

В пятницу, 14 августа, на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали два человека и четыре автомобиля. Читать далее...

Руководство Больничной кассы получит премии в размере 20 000 евро

Совет Больничной кассы на заседании в пятницу решил назначить правлению кассы плату за результаты работы в 2019 году в размере трех месячных зарплат. Читать далее...

Скорая помощь окажется под давлением диабетиков

В отношениях между Эстонским обществом детей и молодежи с диабетом (ELDÜ) и Департаментом социального страхования (SKA), которые все лето оставались напряженными, нет никаких признаков улучшения. Читать далее...

ФОТО 〉 Ему не страшен коронавирус: открылся самый большой в странах Балтии аутлет-городок