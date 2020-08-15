Михаила Ефремова выписали из больницы

«Он уже дома, его выписали. Сегодня вечером заеду и узнаю, как у него дела», - сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Напомним, 12 августа адвокат выступил с заявлением, что врачи диагностировали у актера инсульт. Информацию подтвердили медики.

Позднее в этот день во время заседания суда Презненского района Москвы Ефремову стало плохо, после чего он был госпитализирован.

Агентство ТАСС тогда сообщило, что у актера произошел стеноз сосудов. Сужение сосудов головного мозга может быть следствием злоупотребления алкоголем.

Слушание перенесено на 18 августа.