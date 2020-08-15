Лукашенко отказался от диалога с оппозицией через зарубежных посредников

"За рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство. Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - сказал Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в министерстве обороны Белоруссии в субботу.