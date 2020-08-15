МВД России объявило в розыск критиков Лукашенко

Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что в Беларуси на него заведено уголовное дело и он объявлен в розыск.

"У меня есть информация, что да, дело. И что даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел", - заявил Цепкало. Политик может находиться сейчас на Украине, а его жена - в России, передает Би-би-си.

Политика Цепкало подозревают во взятке, а журналиста Путило - в организации массовых беспорядков.