Сб, 15.08.2020
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МВД России объявило в розыск критиков Лукашенко

Валерий Цепкало.

ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

На сайте Министерства внутренних дел РФ появились карточки розыска Валерия Цепкало и Степана Путило. Цепкало - экс-претендент на пост президента, а Путило - журналист. 

Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что в Беларуси на него заведено уголовное дело и он объявлен в розыск.

"У меня есть информация, что да, дело. И что даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел", - заявил Цепкало. Политик может находиться сейчас на Украине, а его жена - в России, передает Би-би-си.

Политика Цепкало подозревают во взятке, а журналиста Путило - в организации массовых беспорядков.

14 июля журналист и основатель канала Nexta Степан Путило сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело в Беларуси. Путило живет в Польше с 2018 года.

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