Галерея ⟩ Очередную велогонку «Балтийской цепи» выиграли эстонские спортсмены

Очередная традиционная многодневка велогонщиков «Балтийская цепь» в субботу завершилась убедительной победой эстонских спортсменов, впервые за последние восемь лет с 2012 года.
Об этом BNS сообщили организаторы состязаний, отметив, что эстонские велогонщики захватили лидерство с самого начала велотура и удержали его вплоть до финального, третьего тура, который стартовал и финишировал в субботу в приграничном городе Валга. Основная часть победного этапа протяженностью 174 километра прошла по территории Латвии. В ходе гонки было два промежуточных финиша в Смилтене — на 42 и на 103 километрах.
В групповом финише в Валга первым был эстонский гонщик Герт Йыэяр, вторым на последнем этапе был Ало Якин из команды Peloton и третьим Райт Ярм из тартуской командыTartu 2024/balticchaincycling.com. Результат головной группы на этапе составил 3:49.04, то есть, средняя скорость 45,65 км/ч.
Последующие позиции на финише были у Мариса Богдановичса (сборная Латвии, уступил победителю 15 секунд) и у литовских спортсменов Дарюса Джервюса (Memel Cycling, +18 sek) и Юстаса Бенюшиса (сборная Литвы, +20 sek).
В 2011 году эту гонку выиграл эстонский велогонщик Эрки Пютсеп.