Галерея ⟩ Очередную велогонку «Балтийской цепи» выиграли эстонские спортсмены

Об этом BNS сообщили организаторы состязаний, отметив, что эстонские велогонщики захватили лидерство с самого начала велотура и удержали его вплоть до финального, третьего тура, который стартовал и финишировал в субботу в приграничном городе Валга. Основная часть победного этапа протяженностью 174 километра прошла по территории Латвии. В ходе гонки было два промежуточных финиша в Смилтене — на 42 и на 103 километрах.