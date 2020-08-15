Видео с места гибели протестующего в Минске доказывает, что он погиб от выстрела спецназовца

Conflict Intelligence Team (CIT) изучила видео с места гибели 34-летнего участника протестов в Минске Александра Тарайковского. По версии МВД, он хотел бросить в силовиков взрывное устройство, но оно сработало у него в руке. Родственники и знакомые мужчины не верят в эту версию. При покадровом просмотре видео видна вспышка выстрела со стороны силовиков, после чего протестующий шатается и падает набок.