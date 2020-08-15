Видео с места гибели протестующего в Минске доказывает, что он погиб от выстрела спецназовца

Момент гибели Александра Тарайковского был запечатлен на видео. На кадрах видно, что в руках у него ничего не взрывается.
Видео публикует Euroradio, указывая, что его прислали в редакцию. Подлинность видео пока не подтверждена.
Осторожно! Эти кадры содержат сцены насилия.
Ранее МВД Беларуси заявило, что Тарайковский погиб от взрыва самодельной бомбы, по мнению Conflict Intelligence Team, он был застрелен спецназовцем.
Conflict Intelligence Team (CIT) изучила видео с места гибели 34-летнего участника протестов в Минске Александра Тарайковского. По версии МВД, он хотел бросить в силовиков взрывное устройство, но оно сработало у него в руке. Родственники и знакомые мужчины не верят в эту версию. При покадровом просмотре видео видна вспышка выстрела со стороны силовиков, после чего протестующий шатается и падает набок.
Сегодня Тарайковский был похоронен. Проститься с ним пришли более пяти тысяч человек.