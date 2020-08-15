Поиски пропавшего 20-летнего Таави ведутся уже пять суток: жизнь юноши может быть в опасности

В последние дни полиция вместе с членами Кайтселийта, Силами обороны и добровольцами прочесали леса, поля, лесные дороги, обочины и другие места в радиусе двух километров от дома пропавшего. Вчера, 18 августа, к поискам присоединился вертолет, патрули на вездеходах и служебные собаки. Кроме того, территорию просматривают при помощи дрона. К сожалению, найти Таави так и не удалось. Сегодня добровольцы продолжают поиски в окрестностях его дома.