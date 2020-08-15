Поиски пропавшего 20-летнего Таави ведутся уже пять суток: жизнь юноши может быть в опасности

Полиция просит помощи, чтобы найти пропавшего в ночь на субботу 20-летнего Таави, который покинул свой дом в деревне Таммессааре, волости Муствеэ, Йыгевамаа и не вернулся. Жизнь юноши может быть в опасности.
В последние дни полиция вместе с членами Кайтселийта, Силами обороны и добровольцами прочесали леса, поля, лесные дороги, обочины и другие места в радиусе двух километров от дома пропавшего. Вчера, 18 августа, к поискам присоединился вертолет, патрули на вездеходах и служебные собаки. Кроме того, территорию просматривают при помощи дрона. К сожалению, найти Таави так и не удалось. Сегодня добровольцы продолжают поиски в окрестностях его дома.
Параллельно идут поиски на местности, активно проверяются поступившие полиции сообщения. К сожалению, пока что сообщения не помогли найти пропавшего.
Известно, что уходя из дома, Таави оставил свой телефон.
Таави ростом 160 см, среднего телосложения. Он лысый. Предположительно, что на нем надета пестро-синяя рубашка с длинными рукавами.
Полиция просит всех, у кого есть информация о Таави, сообщить об этом по номеру 112.