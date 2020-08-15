Пропавший 20-летний Таави найден мертвым в лесу

По сообщению полиции, 23 августа тело молодого человека нашли его близкие в лесу недалеко от дома. Руководитель Йыгеваских участковых полицейских Тартуского отделения полиции Яна Ыйм сказала, что признаков, указывающих на преступление, ни на теле, рядом с местом, где тело было обнаружено, нет.