Пропавший 20-летний Таави найден мертвым в лесу

Месяц назад полиция просила помощи, чтобы найти пропавшего 20-летнего Таави, который покинул свой дом в деревне Таммессааре, волости Муствеэ, Йыгевамаа и не вернулся. Сообщалось, что жизнь юноши может быть в опасности.
По сообщению полиции, 23 августа тело молодого человека нашли его близкие в лесу недалеко от дома. Руководитель Йыгеваских участковых полицейских Тартуского отделения полиции Яна Ыйм сказала, что признаков, указывающих на преступление, ни на теле, рядом с местом, где тело было обнаружено, нет.
Точную причину смерти установит экспертиза.