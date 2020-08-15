Пт, 18.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте
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  • Пропавший 20-летний Таави найден мертвым в лесу
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Пропавший 20-летний Таави найден мертвым в лесу

Свеча.

ФОТО: Arvo Meeks

Месяц назад полиция просила помощи, чтобы найти пропавшего 20-летнего Таави, который покинул свой дом в деревне Таммессааре, волости Муствеэ, Йыгевамаа и не вернулся. Сообщалось, что жизнь юноши может быть в опасности. 

По сообщению полиции, 23 августа тело молодого человека нашли его близкие в лесу недалеко от дома. Руководитель Йыгеваских участковых полицейских Тартуского отделения полиции Яна Ыйм сказала, что признаков, указывающих на преступление, ни на теле, рядом с местом, где тело было обнаружено, нет.

Точную причину смерти установит экспертиза.

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