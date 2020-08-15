Лукашенко поручил перебросить десантников на западную границу

«То, что происходит на этих территориях (на Западе. - прим. ред.) спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно», - заявил Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» в воскресенье.

В Белоруссии силы специальных операций включают в себя 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (Брест), 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду (Витебск), 5-ю отдельную бригаду специального назначения (Марьина Горка).

Лукашенко также поручил силовым ведомствам пресекать проведение в стране акций солидарности, особенно при содействии иностранных государств.

«Интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить «ланцуг» от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек», - сказал Лукашенко, которого цитирует госагенство БелТА.