Эксперимент Postimees: Таллинн и Тарту стали ближе

На новом участке в будущем можно будет ехать со скорость до 120 км/ч. Пока этого делать еще нельзя и необходимо установить некоторые дорожные знаки и нарисовать часть дорожной разметки.

На отрезке шоссе впервые применена система распознавания диких животных, предупреждающая водителей об опасном приближении лесных обитателей к дороге. В частности, система способна распознавать передвижение не только лосей и косуль, но и менее крупных диких зверей — лис, кабанов и других.

Postimees провел эксперимент, чтобы выяснить, насколько сокращает новый участок дороги путь. В ходе эксперимента фото- и видеорепортер Михкель Марипуу ехал по направлению из Тарту в Таллинн и установил, что новый участок дороги позволяет выиграть почти пять минут времени. За это время, когда водитель успевает полностью проехать новый участок дороги, на старой дороге он успевает добрать до Сымеру и впереди у него еще почти шесть километров.

Смотрите видео!