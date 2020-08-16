Неделю прожила в лесу: пропавшую 85-летнюю Евгению нашли живой

Сегодня, 22 августа, около девяти утра в волости Куусалу Евгению нашли живой, сообщила пресс-служба полиции. По предварительной информации, состояние ее здоровья удовлетворительное. Но скорая помощь доставила ее в больницу для проверки.

Евгения отправилась в лес 14 августа около 11 часов. 15 августа родственники поняли, что Евгения пропала. В 14 часов они поехали искать женщину сами, а в 16.30 сообщили в полицию. Полиция получила сообщение об ее исчезновении в субботу, 15 августа, около 16.30 и сразу приступила к поискам с помощью служебных собак и дрона. В субботу вечером для участия в поисках собрались и добровольцы.

Пообщавшись с родными Евгении, было установлено, что Евгения со своей пожилой сестрой 14 августа в 10 часов утра поехали на автобусе номер 151 от остановки "Мустакиви" в сторону Локса. По имеющейся информации, женщины вышли в 11 часов на Кынну-теэ в деревне Лийапекси. Сестры пошли за ягодами в разные стороны, но договорись встретиться на остановке в 17.30. Когда сестра не увидела в условленное время Евгению на остановке, то решила, что Евгения уехала раньше и тоже поехала домой.