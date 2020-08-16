Ушла в лес и не вернулась: полиция развернула поиски 85-летней Евгении
Полиция ищет 85-летнюю Евгению, которая в пятницу, 14 августа, утром пошла за ягодами в лес в волости Куусалу в деревне Лийапеэкси и до сих пор не вернулась домой.
Евгения отправилась в лес 14 августа около 11 часов. Полиция получила сообщение об ее исчезновении в субботу, 15 августа, около 16.30 и сразу приступила к поискам с помощью служебных собак и дрона. В субботу вечером для участия в поисках собрались и добровольцы.
Рост Евгении около 165 сантиметров, у нее среднее телосложение. У нее седые волосы. Когда она ушла из дома, на ней были темно-синяя куртка и фиолетовый свитер, черные брюки, розовые резиновые сапоги, а на голове - темно-серый платок. С собой у нее также была сумка-тележка.
Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Евгении, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.