Ушла в лес и не вернулась: полиция развернула поиски 85-летней Евгении

Евгения отправилась в лес 14 августа около 11 часов. Полиция получила сообщение об ее исчезновении в субботу, 15 августа, около 16.30 и сразу приступила к поискам с помощью служебных собак и дрона. В субботу вечером для участия в поисках собрались и добровольцы.

Рост Евгении около 165 сантиметров, у нее среднее телосложение. У нее седые волосы. Когда она ушла из дома, на ней были темно-синяя куртка и фиолетовый свитер, черные брюки, розовые резиновые сапоги, а на голове - темно-серый платок. С собой у нее также была сумка-тележка.