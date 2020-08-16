«Это был бы глупый шаг»: Мария Колесникова не верит, что Путин направит войска в Белоруссию

Вмешательство Москвы в ситуацию в Белоруссии стало бы "глупым шагом" Кремля, заявила Bild am Sonntag соратница Светланы Тихановской. Лукашенко ранее заявил о помощи со стороны России при "внешней угрозе", пишет DW.
Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, не верит, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию в соседней стране и в ответ на просьбу ее лидера Александра Лукашенко о помощи направит туда войска. Подобный поступок был бы "глупым шагом", заявила она в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 16 августа.
"Идея новой демократической Белоруссии пользуется такой широкой поддержкой, большинство белорусов хотело бы жить в свободной и демократической стране, - сказала Колесникова, - Поэтому подобное вмешательство с какой-либо стороны, вы говорите сейчас о России, стало бы глупым шагом, пойти на который никто не готов".
Днем ранее президент Белоруссии сообщил, что Россия может оказать помощь Минску по обеспечению безопасности в случае "внешних военных угроз". О поддержке Москвы Лукашенко договорился с Путиным в ходе телефонного разговора о ситуации в Белоруссии.
По мнению Колесниковой, звонок Лукашенко Путину объясняется его желанием удержаться у власти. Белорусский лидер "делает все, чтобы остаться диктатором". Лукашенко "не понимает, что именно происходит сейчас на улицах, что народ больше его не поддерживает", сказала она и подчеркнула, что протесты децентрализованы и у них нет единого координатора.
Наказание причастных к пыткам - по белорусским законам
Соратница Тихановской подтвердила, что считает возможные санкции ЕС против Белоруссии "преждевременными", так как "гражданское общество сейчас ищет диалога с властями". В то же время она подчеркнула, что необходимо наказать тех, кто причастен к пыткам задержанных в ходе массовых протестов. Но сделать это, по ее словам, "должен белорусский народ по белорусским законам, а не ЕС или кто-то со стороны".
В интервью другому немецкому изданию Welt am Sonntag также назвала преждевременными предполагаемые санкции Евросоюза в отношении лиц, ответственных за жестокое подавление акций. По мнению Колесниковой, "экономические штрафные меры ударят в первую очередь по обычным белорусам, а санкции в адрес конкретных белорусских политиков ухудшат шансы Евросоюза и оппозиции в Белоруссии на диалог с официальным Минском".
Протесты после выборов президента Белоруссии
В Белоруссии с 9 августа не стихают протесты после президентских выборов, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. При этом силовики действовали с беспрецедентной жестокостью. За прошедшие после выборов дни было задержано более 6 тысяч протестующих, два человека погибли. Главный соперник Лукашенко на выборах - Светлана Тихановская - была вынуждена покинуть Белоруссию и уехать в Литву.
Ряд видных западных политиков выразили возмущение позицией белорусских властей и призвали Минск уважать право белорусов на свободу собраний. Главы МИД стран Евросоюза на внеочередном заседании 14 августа договорились ввести санкции против официальных лиц Белоруссии, ответственных за жестокое подавление массовых протестов. Внешнеполитической службе ЕС поручено составить список лиц, причастных к фальсификациям на выборах и разгону акций в белорусских городах.