«Это был бы глупый шаг»: Мария Колесникова не верит, что Путин направит войска в Белоруссию

Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, не верит, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию в соседней стране и в ответ на просьбу ее лидера Александра Лукашенко о помощи направит туда войска. Подобный поступок был бы "глупым шагом", заявила она в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 16 августа.

"Идея новой демократической Белоруссии пользуется такой широкой поддержкой, большинство белорусов хотело бы жить в свободной и демократической стране, - сказала Колесникова, - Поэтому подобное вмешательство с какой-либо стороны, вы говорите сейчас о России, стало бы глупым шагом, пойти на который никто не готов".

Днем ранее президент Белоруссии сообщил, что Россия может оказать помощь Минску по обеспечению безопасности в случае "внешних военных угроз". О поддержке Москвы Лукашенко договорился с Путиным в ходе телефонного разговора о ситуации в Белоруссии.

По мнению Колесниковой, звонок Лукашенко Путину объясняется его желанием удержаться у власти. Белорусский лидер "делает все, чтобы остаться диктатором". Лукашенко "не понимает, что именно происходит сейчас на улицах, что народ больше его не поддерживает", сказала она и подчеркнула, что протесты децентрализованы и у них нет единого координатора.

Наказание причастных к пыткам - по белорусским законам

Соратница Тихановской подтвердила, что считает возможные санкции ЕС против Белоруссии "преждевременными", так как "гражданское общество сейчас ищет диалога с властями". В то же время она подчеркнула, что необходимо наказать тех, кто причастен к пыткам задержанных в ходе массовых протестов. Но сделать это, по ее словам, "должен белорусский народ по белорусским законам, а не ЕС или кто-то со стороны".

В интервью другому немецкому изданию Welt am Sonntag также назвала преждевременными предполагаемые санкции Евросоюза в отношении лиц, ответственных за жестокое подавление акций. По мнению Колесниковой, "экономические штрафные меры ударят в первую очередь по обычным белорусам, а санкции в адрес конкретных белорусских политиков ухудшат шансы Евросоюза и оппозиции в Белоруссии на диалог с официальным Минском".

Протесты после выборов президента Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа не стихают протесты после президентских выборов, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. При этом силовики действовали с беспрецедентной жестокостью. За прошедшие после выборов дни было задержано более 6 тысяч протестующих, два человека погибли. Главный соперник Лукашенко на выборах - Светлана Тихановская - была вынуждена покинуть Белоруссию и уехать в Литву.