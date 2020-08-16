В Эстонии коронавирус выявлен еще у шести человек

Согласно Регистру народонаселения, два положительных теста поступили из Харьюмаа (оба из Таллинна), один из Тартумаа (Тарту), один из Вырумаа и один из Ида-Вирумаа. Относительно одного зараженного нет данных в регистре народонаселения.

Новый случай в Ида-Вирумаа является близким контактом ранее зараженного. Один житель Таллинна заразился во время путешествия, источник заражения другого столичного жителя на данный момент неизвестен. Источники заражения жителей Тарту и Вырумаа также устанавливаются.

По состоянию на утро 16 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось семь пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день выписано 398 пациентов, закончено 385 истории болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 976 человек. Из них истории болезни 1501 пациентов закончены (76%), у 475 человек (24%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

За последние 14 дней показатель заболеваемости на 100 000 человек стал 8,4.

Всего в Эстонии сделано более 135 000 тестов, из них 2190, то есть 1,6% оказались положительными. Более подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.