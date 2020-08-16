В Москве задержали болельщиков ЦСКА за кричалки «Жыве Беларусь»

В субботу, 15 августа, в Москве после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги были задержаны не менее 15 фанатов ЦСКА. Они кричали «Жыве Беларусь» после того, как белорусский нападающий Илья Шкурин забил победный гол в ворота «Тамбова», передает RusTVNET.
Живе Беларусь! pic.twitter.com/mzIXTCWfDs— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) August 15, 2020
"В настоящий момент ко мне обратились не менее 15 человек за помощью. Им инкриминируют ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и грозит денежный штраф и запрет посещать стадионы на некоторое время. В полиции расценили эти кричалки как политический лозунг и задержали болельщиков", - сообщил Sports24 адвокат Леонид Соловьёв, оказывающий помощь задержанным.
Добавим, что забивший победный гол Шкурин 15 августа в социальной сети Instagram сообщил, что отказывается играть за сборную Беларуси, "пока действует режим Лукашенко". Белорусский футболист перешёл в ЦСКА начале 2020 года.
Матч ЦСКА - "Тамбов" закончился со счётом 2:1.
И флаг в поддержку Белоруссии pic.twitter.com/GyN6RdwkPF— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) August 15, 2020
В Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты. Были задержаны почти 7 тысяч человек, многих из них избивали, двое погибли. RUS TVNET следит за развитием событий.