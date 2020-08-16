Урмас Паэт: запреты на полеты наносят большой ущерб путешественникам и Эстонии

«Министр экономики продолжает вводить запреты на полеты, что является бессмысленной деятельностью, наносящей Эстонии ущерб, - отметил Паэт в переданном BNS пресс-релизе. - Запреты на полеты, вводимые за короткий срок, наносят ущерб как людям, в том числе жителям Эстонии, возвращающимся домой, так и авиакомпаниям, переживающим и без того трудные времена. Кроме того, Эстония как пункт назначения стала нестабильной страной, в которой слишком много зависит от настроения правительства. Это, в свою очередь, означает, что авиасообщение с Эстонией еще больше ухудшится, поскольку такая суетливость министра экономики только усугубит недоверие авиакомпаний и их нежелание летать в Эстонию».

По словам Паэта, особенно глупо подобные запреты выглядят потому, что наличие авиасообщения никоим образом не уменьшит и не увеличит распространение вируса.

«Ведь есть же возможности пересадок, поскольку запретами на авиасообщение не занимаются ни в Финляндии, ни в Германии, ни еще где-нибудь. То есть, возможности для пересадок есть и в Амстердаме, и в Копенгагене, и в Париже, и в других местах. Однако это создает людям дополнительные трудности и увеличивает их расходы, а также создает опасные условия для новых контактов. И так будет продолжаться до тех пор, пока Министерство экономики окончательно не уничтожит все возможности вылета из Эстонии».

Евродепутат выразил недоумение по поводу такой политики министерства.