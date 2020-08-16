Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС после обстрела из сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла авиаудары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС после ракетного обстрела из сектора Газа. Среди прочего, целью израильской авиации стал склад боеприпасов, сообщили в ЦАХАЛ в воскресенье, 16 августа. Армия продолжит противостоять "любым попыткам нанести ущерб мирным жителям Израиля", подчеркнули ее представители.

Кроме того, израильские власти в качестве реакции на обстрел полностью закрыли зону для рыболовства у берега сектора Газа до дальнейших распоряжений.

Несколькими часами ранее ЦАХАЛ заявил о запуске "террористами" двух ракет в направлении территории Израиля. Обе ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Полиция сообщила об одном пострадавшем и поврежденном здании в израильском городе Сдерот.