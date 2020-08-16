Вс, 16.08.2020
Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад. А если не поверит, то ему обязательно нужен внешний враг. Андрей Обозов
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Рейнсалу: у Лукашенко нет мандата, чтобы оставаться президентом

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Александр Лукашенко, который остается президентом Белоруссии, не имеет народного мандата, несмотря на победу на выборах.

«После массовых фальсификаций на выборах Лукашенко потерял свой мандат. У него нет легитимности говорить от имени своего народа, и Кремль - неподходящее место для получения этого мандата. Решение для этой ситуации - новые и свободные выборы в Белоруссии», - написал Рейнсалу в социальных сетях.

В субботу Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин предложил Белоруссии помощь в области безопасности. Белоруссия и Россия образовали собственную федерацию, объединяющую их экономику и вооруженные силы.

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