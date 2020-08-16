Рейнсалу: у Лукашенко нет мандата, чтобы оставаться президентом

«После массовых фальсификаций на выборах Лукашенко потерял свой мандат. У него нет легитимности говорить от имени своего народа, и Кремль - неподходящее место для получения этого мандата. Решение для этой ситуации - новые и свободные выборы в Белоруссии», - написал Рейнсалу в социальных сетях.