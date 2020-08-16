На Пирита-теэ начинаются строительные работы

На автомагистрали Пирита теэ, связывающей Пирита и Виймси с центром Таллинна, на следующей неделе начнется строительство полосы общественного транспорта по направлению от центра города, пишет RusERR.
Подготовительные работы на участке от Пирита теэ, 12 до Козе теэ начнутся 21 августа, а с 24 августа приступят к основному строительству, сообщила в воскресенье управа столичного района.
На время работ схему движения по магистрали переведут на систему "2+1" с двумя полосами для движения в одном направлении и одной - на встречном. Остановки общественного транспорта в зоне работ временно переведут в другие места.
Помимо новой полосы общественного транспорта, отделенной от общего транспортного потока, на Пирита теэ установят светодиодное уличное освещение и обновят конструкции ливневой канализации.