На Пирита-теэ начинаются строительные работы

Подготовительные работы на участке от Пирита теэ, 12 до Козе теэ начнутся 21 августа, а с 24 августа приступят к основному строительству, сообщила в воскресенье управа столичного района.

На время работ схему движения по магистрали переведут на систему "2+1" с двумя полосами для движения в одном направлении и одной - на встречном. Остановки общественного транспорта в зоне работ временно переведут в другие места.