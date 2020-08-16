Служебный роман ⟩ Пара поженилась в здании, которое они строили четыре года назад

Весной четыре года назад Ингрид Конго и Сийм Сисаск познакомились во время строительства здания на Ülikooli 2a. В субботу стало известно, что Ингрид Конго стала Ингрид Сисаск, пишет Postimees.
Ингрид Конго, которая тогда носила еще эту фамилию, работала надсмотрщиком в компании, строившей здание Embach. Сийм Сисаск, будущий муж, тогда был строителем здания.
«Весной 2016 года, когда в здании начались внутренние работы, мы искали субподрядчиков», - вспоминала невеста. «В нас обоих проскочила искра, а потом как-то так получилось, что мы встречались каждый день, когда приходили на работу», - сказала она, добавив, что они непрестанно стреляли друг в друга глазами.
«Позже я стал следить за тем, как она приходит на смену», - засмеялся Сийм Сисаск.
15 августа 2016 года Сисаск собрал все свое мужество, чтобы пригласить девушку на прогулку по реке Эмайыги. Так все и началось... Это была не последняя их прогулка. Ровно через четыре года пара поженилась в присутствии 70 гостей в здании Ülikooli 2а. «Это место начала их любви и самое подходящее место для церемонии», - подумала о необычном выборе места тетя невесты Лийви Лонд.