Служебный роман ⟩ Пара поженилась в здании, которое они строили четыре года назад

Ингрид Конго, которая тогда носила еще эту фамилию, работала надсмотрщиком в компании, строившей здание Embach. Сийм Сисаск, будущий муж, тогда был строителем здания.

«Весной 2016 года, когда в здании начались внутренние работы, мы искали субподрядчиков», - вспоминала невеста. «В нас обоих проскочила искра, а потом как-то так получилось, что мы встречались каждый день, когда приходили на работу», - сказала она, добавив, что они непрестанно стреляли друг в друга глазами.

ФОТО: Молодожены поднялись к гостям на лифте. Kristjan Teedema/Postimees Grupp

«Позже я стал следить за тем, как она приходит на смену», - засмеялся Сийм Сисаск.