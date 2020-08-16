Самые страшные часы в жизни: очевидцы о том, как обращаются с задержанными в Белоруссии

Тем не менее замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков заявил журналистам: "Издевательств не было". Что на самом деле творится за тюремными стенами, DW рассказали женщины, вышедшие на свободу.

Избивали тех, кто плохо пел гимн

Врач анестезиолог-реаниматолог Минской городской детской инфекционной больницы Елена Будейко провела в заключении меньше суток и считает эти часы самыми страшными в своей жизни. Она и еще несколько медиков-добровольцев 11 августа были в районе универмага "Рига" - в белых халатах с красными крестами и со специальными сумками для медикаментов. "Мы договорились соблюдать нейтралитет и помогать как одной, так и другой стороне", - рассказывает Елена.

Когда медики двигались в сторону центра, подъехали вооруженные люди в форме, сказали пройти в микроавтобусы, привезли к стеле "Минск - город-герой". Женщин-медиков затолкали в автозак, а молодого человека, который помогал носить медикаменты, оставили снаружи. Будейко говорит, что слышала жуткие крики, вероятно, его избивали. Потом парня посадили отдельно. "Его зовут Павел. С тех пор мы о нем ничего не знаем", - говорит Елена.

Медиков привезли в РУВД Центрального района. "Ходить разрешали, склонив голову к земле, руки за спину, стоять упершись лбом в стену, именно нас не били. В красные кресты на халатах тыкали резиновыми палками, говорили, что оказываем помощь боевикам. "Животное, повернись ко мне! Фамилия!", - это было самое "ласковое" обращение вспоминает женщина.

Елена видела, что мужчины лежали во дворе с вытянутыми руками и ногами, лицом в землю, оттуда доносились истошные крики.

Задержанным предложили подписать готовые протоколы, тех, кто отказывался, избивали. Человек, который оформлял документы, угрожал Будейко: "Не подпишешь - перебьем ноги".

После подписания женщины стояли в коридоре лицом в стену. Мужчины лежали на улице, их заставляли петь гимн Белоруссии. Тех, кто, по мнению охранников, пел плохо, били. Люди, которых заводили в здание, были избиты так, что сложно распознать.

"Слышала, как девочка просила: "Не трогай меня", на что ей ответили: "А что ты мне сделаешь?" Нам, врачам, говорили, что бинты и спирт в сумках для "коктейлей Молотова", угрожали "повесить кучу дел", - вспоминает Елена. - Утром нас вывели на проверку и снова стали угрожать. Говорили, отправят в Жодино, дадут по двадцать суток и не сообщат родственникам".

Елена провела в РУВД меньше суток, но признается, когда выходила, плакала навзрыд. И все равно, женщина говорит, что будет продолжать добровольно оказывать помощь на акциях протеста.

На Окрестина была вереница скорых