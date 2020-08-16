Немецкий профсоюз: четырехдневная рабочая неделя сохранит тысячи рабочих мест автопрома

Объединяющий 2,3 миллиона работников профсоюз IG Metall выступил с идеей четырехдневной рабочей недели перед следующим раундом коллективных переговоров в начале нового года.

Председатель профсоюза IG Metall Йорг Хоффман сказал газете Süddeutsche Zeitung, что короткая рабочая неделя была бы ответом на структурные изменения промышленного сектора, к примеру, в автомобильной промышленности. Таким образом можно будет сохранить рабочие места, вместо того, чтобы их сокращать.

Несмотря на кризис, во время коллективных переговор Хоффман намерен просить прибавку к зарплатам работников.

Автомобильная промышленность является двигателем и опорой немецкой экономики, но последствия изменения климата, переход на электромобили, автоматизация и цифровизация оказали давление на автопроизводителей.

Профсоюз, представляющий работников крупнейших автопроизводителей, таких как Audi, BMW и Porsche, является крупнейшим промышленным союзом Европы. Аналитики считают, что предложение короткой рабочей недели от такого крупного профсоюза послужит хорошим примером для других профсоюзов.