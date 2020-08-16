Немецкий профсоюз: четырехдневная рабочая неделя сохранит тысячи рабочих мест автопрома

Автомобильный и промышленный секторы Германии находились в процессе крупных структурных изменений еще до того, как началась пандемия. Крупнейший профсоюз Германии IG Metall считает, что в посткоронавирусной ситуации только более короткая рабочая неделя могла бы помочь в предотвращении массовых увольнений в секторе автопромышленности, пишет Deutsche Welle.
Объединяющий 2,3 миллиона работников профсоюз IG Metall выступил с идеей четырехдневной рабочей недели перед следующим раундом коллективных переговоров в начале нового года.
Председатель профсоюза IG Metall Йорг Хоффман сказал газете Süddeutsche Zeitung, что короткая рабочая неделя была бы ответом на структурные изменения промышленного сектора, к примеру, в автомобильной промышленности. Таким образом можно будет сохранить рабочие места, вместо того, чтобы их сокращать.
Несмотря на кризис, во время коллективных переговор Хоффман намерен просить прибавку к зарплатам работников.
Автомобильная промышленность является двигателем и опорой немецкой экономики, но последствия изменения климата, переход на электромобили, автоматизация и цифровизация оказали давление на автопроизводителей.
Профсоюз, представляющий работников крупнейших автопроизводителей, таких как Audi, BMW и Porsche, является крупнейшим промышленным союзом Европы. Аналитики считают, что предложение короткой рабочей недели от такого крупного профсоюза послужит хорошим примером для других профсоюзов.
В автопромышленности Германии работает около 830 000 человек, а ее вклад в ВВП страны составляет около 5 процентов. Ранее в этом году исследовательское агентство, финансируемое правительством Германии, предположило, что при наиболее негативном сценарии более 400 000 рабочих мест в немецкой автомобильной промышленности могут исчезнуть к 2030 году.